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COVID-19 Surge, Inflation Fears Overshadow Europe’s Economic Rebound

The World Health Organization says Europe is once again the epicenter of the pandemic. As Henry Ridgwell reports, the latest wave of infections is casting a shadow over recent signs that European economies were rebounding.

дата публікації: 17-11-2021



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