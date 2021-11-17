COVID-19 Surge, Inflation Fears Overshadow Europe’s Economic Rebound

The World Health Organization says Europe is once again the epicenter of the pandemic. As Henry Ridgwell reports, the latest wave of infections is casting a shadow over recent signs that European economies were rebounding.
…
Ознаки небажаного роботодавця для українців, що шукають роботурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Насторожити повинні пропозиції, в яких від здобувача чекають комунікабельності, не вказують зарплатну вилку або обіцяють після зарахування в штат підвищення …читати
коментарі: