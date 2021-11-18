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«Антивакцинатору» Остапові Стахіву обрали запобіжний захід – арешт із можливістю застави у майже 1 млн грн

На думку слідчих, він своїми діями підбурював і ставив під загрозу життя громадян України і цілісність території України

дата публікації: 18-11-2021



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