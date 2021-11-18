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Бойовики 4 рази порушили «тишу» на Донбасі, втрат у ЗСУ немає – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що з початку доби на Донбасі російські гібридні сили чотири рази порушили режим припинення вогню.

«Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. В бік Мар’їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. В напрямку Кам’янки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу «Орлан-10», з перетином лінії зіткнення. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає», – йдеться в повідомленні.

Бойовики на своїх ресурсах звинувачують ЗСУ в обстрілі територій біля Ясинуватої.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.

дата публікації: 18-11-2021



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