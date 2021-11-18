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As Poland Holds Back Migrants at Belarus Border, Thousands Suffer

Poland is dealing with a huge migrant crisis as thousands try to enter its territory from Belarus. Polish authorities have created an exclusion zone and do not allow volunteers to help migrants who reach European Union soil. Jamie Dettmer narrates this report by correspondent Ricardo Marquina from the Polish town of Michalowo near the border with Belarus.

дата публікації: 18-11-2021



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