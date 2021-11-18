As Poland Holds Back Migrants at Belarus Border, Thousands Suffer

Poland is dealing with a huge migrant crisis as thousands try to enter its territory from Belarus. Polish authorities have created an exclusion zone and do not allow volunteers to help migrants who reach European Union soil. Jamie Dettmer narrates this report by correspondent Ricardo Marquina from the Polish town of Michalowo near the border with Belarus.
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Перша пропозиція Народного Вето для Зеленського: не платити шахраю Коломойському 2 мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Так як колишній корпоративний секретар “ПриватБанку” (людина на зарплаті в Коломойського – ред.), а тепер банківський експерт команди Володимира Зеленського Вікторія Страхова уже пропонує повернути екс-співвласнику фінустанови Ігорю Коломойському 2 мільярди доларів!читати
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