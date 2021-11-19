Єрмак передав доручення Зеленського про перенесення операції щодо «вагнерівців» – Бурба

Раніше нинішній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак не міг втручатися у проведення будь-якого спеціального заходу у справі «вагнерівців»
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“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва …читати
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