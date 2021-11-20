На північних схилах гори Піп Іван у Карпатах випало до метра снігу

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що 21 листопада на території України буде без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом
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Служка бєні олександр дубінський подавав документи на отримання громадянства Румуніїрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Журналісти-розслідувачі отримали документи, які підтверджують, що у грудні 2017 року олександр дубінський подав заявку на отримання громадянства Румунії. А Національне агентство з питань громадянства Румунії присвоїло йому персональний номерчитати
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