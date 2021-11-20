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На північних схилах гори Піп Іван у Карпатах випало до метра снігу

Український гідрометеорологічний центр повідомляє, що 21 листопада на території України буде без істотних опадів, лише в Чернігівській, Сумській і Харківській областях – невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом

дата публікації: 20-11-2021



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