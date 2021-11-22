До Ірану прибув голова МАГАТЕ. Тегеран сподівається на «конструктивний» діалог щодо ядерної програми

Рафаель Гроссі зустрінеться з міністром закордонних справ Хосейном Амір-Абдоллахіаном і Мохаммадом Есламі, головою Іранської організації з атомної енергії, який також є одним із віцепрезидентів Ірану
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Адвокати диктатора віктора януковича просять через суд заслухати його свідченнярозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять через суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це йдеться у повідомленні адвокатської компанії, що забезпечує …читати
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