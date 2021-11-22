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До Ірану прибув голова МАГАТЕ. Тегеран сподівається на «конструктивний» діалог щодо ядерної програми

Рафаель Гроссі зустрінеться з міністром закордонних справ Хосейном Амір-Абдоллахіаном і Мохаммадом Есламі, головою Іранської організації з атомної енергії, який також є одним із віцепрезидентів Ірану

дата публікації: 22-11-2021



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