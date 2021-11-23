На Донбасі 23 листопада поранений один український військовий – штаб ООС

«Мене вчора багато хто запитував, як буде Рада Європи діяти щодо санкцій проти рф. Я їм чесно сказав: якщо ви вчините так, як хочуть кілька країн, я того ж дня вийду і скажу, що, по-перше, «Мінська» у нас тепер немає, і, по-друге, його вбили не тільки в Москві, але і ви – послідовно», – заявив Павло Клімкін у Брюсселі.

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