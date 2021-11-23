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На Донбасі 23 листопада поранений один український військовий – штаб ООС

З початку доби російські гібридні сили здійснили три порушення режиму припинення вогню, вказують у штабі

дата публікації: 23-11-2021



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розділ: Важливі новини, Світові новини, Усі новини

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