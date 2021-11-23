Прикордонники випробували пристрій для перевірки «ковід»-сертифікатів. Із кінця вересня виявили майже 700 підробок

За даними ДПСУ, лише минулої доби прикордонники просканували понад 12,6 тисячі QR-кодів
…
Підтримай петицію за відставку Президента України Володимира Зеленськогорозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Володимире Олександровичу, ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів. А перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!читати
коментарі: