Вселенський патріарх відслужить літургію і панахиду за жертвами голодоморів в Україні

У 2021 році літургія вперше відбудеться у головному соборі Вселенського патріархату
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій провів аналогію дій Зеленського і кривавого януковичарозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Указ президента про розпуск парламенту суперечить Конституції України. Зеленський заводить воюючу Україну в конституційну кризу. Указ буде оскаржено в суді. Автор указу буде нести відповідальність. Один президент вже починав свої повноваження з порушення Конституціїчитати
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