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Мінцифри почне тестування функції електронного декларування місця проживання – Федоров

«Через бюрократичну складність кожен третій українець живе не за місцем реєстрації», – повідомив міністр

дата публікації: 28-11-2021



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