Home  /  Усі новини  /  У Колонній залі Київської міської державної адміністрації пройшла церемонія прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком – фоторепортаж

У Колонній залі Київської міської державної адміністрації пройшла церемонія прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком – фоторепортаж

У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

дата публікації: 29-11-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

На виборах НЕ дамо жодного голосу за ватне збіговисько “наш край”
розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

зрадники України, хабарники і корупціонери, дбайливі лизуни дупи януковича і ображеного карлика пукіна на різних посадах

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: