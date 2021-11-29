У Колонній залі Київської міської державної адміністрації пройшла церемонія прощання з ексмером Києва Олександром Омельченком – фоторепортаж

У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.
Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
…
У Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.
Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.
…
зрадники України, хабарники і корупціонери, дбайливі лизуни дупи януковича і ображеного карлика пукіна на різних посадах
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