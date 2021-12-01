Belarus Exiles Find Themselves at the Heart of Poland’s Migrant Crisis

The border between Belarus and Poland drew global media attention after thousands of migrants tried to enter the EU encouraged by the government of Belarusian leader Alexander Lukashenko. The root of this crisis is the dispute between Warsaw and Minsk, over Poland’s practice of providing refuge to Belarusian political exiles. Elizabeth Cherneff narrates this report by Ricardo Marquina in Warsaw.
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У 2020 році генеральний директор “Укрпошти“ Ігор Смілянський призначив собі зарплату 1,9 млн гривен на місяць!розділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Нещодавня заява гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського про те, що на початку 2019 року компанія «продовжить підвищувати зарплати своїм співробітникам, включаючи листонош та операторів відділень» та у разі вчасного виділення коштів з держбюджету «збереже існуючу мережу відділень» – обурила працівників поштових відділеньчитати
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