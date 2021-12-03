«Розвідка аналізує усі сценарії» – Резніков припускає, що Росія буде готова до ескалації в кінці січня

Припинення вогню Ізраїлем означає знищення цієї держави варварами з якими неможливо домовитися! Те ж саме стосується і України. Тому у нас є лише один шлях: швидке нарощування військової потужності і повернення в світовий клуб ядерних держав. Бо скажений московський пес боїться лише палки і не здатний до компромісів.

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