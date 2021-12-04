Заява Білорусі про порушення повітряного простору з боку України не відповідає дійсності – Держприкордонслужба

«Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала на тому, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції «Полісся» для моніторингу кордону активно використовуватиметься як авіація, так і безпілотні літальні комплекси. Авіація використовувалася і сьогодні»
…
Trump: Chicago Mayor ought to seek US help if he can’t cut murder rateрозділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини
U.S. President-elect Donald Trump said Monday that the mayor of crime-ridden Chicago, former White House chief of staff Rahm Emanuel, …читати
коментарі: