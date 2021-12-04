Home  /  Усі новини  /  Заява Білорусі про порушення повітряного простору з боку України не відповідає дійсності – Держприкордонслужба

Заява Білорусі про порушення повітряного простору з боку України не відповідає дійсності – Держприкордонслужба

«Державна прикордонна служба України неодноразово наголошувала на тому, що в рамках посилення кордону та проведення прикордонної операції «Полісся» для моніторингу кордону активно використовуватиметься як авіація, так і безпілотні літальні комплекси. Авіація використовувалася і сьогодні»

дата публікації: 04-12-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Trump: Chicago Mayor ought to seek US help if he can’t cut murder rate
розділ: En, Важливі новини, Світові новини, Усі новини

U.S. President-elect Donald Trump said Monday that the mayor of crime-ridden Chicago, former White House chief of staff Rahm Emanuel, …

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: