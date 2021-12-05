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Виверження вулкана в Індонезії: щонайменше 13 людей загинули

Кількість загиблих внаслідок виверження вулкана Семеру в Індонезії зросла щонайменше до 13, повідомило 5 грудня агентство з ліквідації наслідків стихійного лиха.

У результаті виверження, яке почалося днем раніше на густонаселеному острові Ява, ще десятки людей постраждали, в основному від опіків.

Жителі сусідніх сіл тікали від гігантського шлейфа попелу, який піднявся на 15 тисяч метрів у небо.

Дороги та мости пошкоджено, а густий попіл заважає рятувальним роботам та евакуації. Кілька сіл залишилися вкриті попелом.

Чиновники встановили евакуаційні намети за межами п’ятикілометрової забороненої зони навколо кратера Семеру.

Семеру – один із понад 120 діючих вулканів Індонезії. Востаннє лаву прорвало у січні, але жертв тоді не було.

дата публікації: 05-12-2021



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