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У Кривому Розі поліція встановила особи трьох підлітків-учасників інциденту з ханукією

Поліцейські встановлюють обставини інциденту й проводять перевірку, за підсумками якої буде ухвалене рішення

дата публікації: 06-12-2021



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