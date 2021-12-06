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Business Owners in Turkey Brace as Lira Drops

The Turkish lira has been hitting new record lows against the U.S. dollar in recent days. That is raising alarm among Turkish businessowners. VOA’s Ezel Sahinkaya has this report, narrated by Begum Ersoz.

дата публікації: 06-12-2021



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