Business Owners in Turkey Brace as Lira Drops

The Turkish lira has been hitting new record lows against the U.S. dollar in recent days. That is raising alarm among Turkish businessowners. VOA’s Ezel Sahinkaya has this report, narrated by Begum Ersoz.
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Прізвища так званих суддів і співробітників Окружного адміністративного суду Києва, які обікрали українців на мільярди доларіврозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Ці нікчеми живуть серед нас, дихають українським повітрям, їдять український хліб і знищують Українську Державу. Ми не визнаємо їх суддями і не визнаємо рішення цього так званого суду.
ГАНЬБА ВИРОДКАМ І ЯНИЧАРАМ!
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