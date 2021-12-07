Понад 5 тисяч вантажівок чекають виїзду з Білорусі

З початку грудня черги вантажівок на кордоні зросли ще на 20%
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THE GAME IS OVER! У Зеленського і його помічників виявлені російські та ізраїльські паспорти!розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Неназване джерело у виборчому штабі кандидата Зеленського повідомило репортерському об’єднанню “Міждержавна Група” сенсаційну інформацію. У ключових членів Зе-команди є громадянство інших держав, що є грубим порушушенням Конституції – Основного Закону України, а саме Статті 4:В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.читати
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