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Biden and Putin to Discuss Ukraine in Rare Video Call

U.S. President Joe Biden will speak Tuesday with Russian President Vladimir Putin via video call, amid what appears to be a Russian troop buildup along the Ukrainian border, raising fears of a Russian invasion. VOA’s Anita Powell reports from the White House.

дата публікації: 07-12-2021



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