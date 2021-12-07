Biden and Putin to Discuss Ukraine in Rare Video Call

U.S. President Joe Biden will speak Tuesday with Russian President Vladimir Putin via video call, amid what appears to be a Russian troop buildup along the Ukrainian border, raising fears of a Russian invasion. VOA’s Anita Powell reports from the White House.
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До відома прибічників ЗК-команди: убивця Лозінський купив зняття судимості і йде в депутатирозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. За інформацією з достовірних джерел, Лозінський готується стати депутатом Верховної Ради України!!!!!читати
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