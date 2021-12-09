Hundreds of Migrants Remain Trapped on the Belarus-Poland Border

More than one thousand people, many of them young children, are living in a makeshift refugee camp amid freezing temperatures in eastern Belarus, a humanitarian crisis that critics say is political. Europe nations accuse the disputed president Alexander Lukashenko of using migrants as a weapon against Poland. For VOA, Jamie Dettmer narrates this report from Ricardo Marquina in Belarus.
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Погано бути рабом, але ще гірше бути рабом раба!розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
Громадяни України схаменіться, що ви робите?Ви голосуєте за покидька, який бігає похвостичем у грабіжника і вбивці Коломойського, бо вам погано живеться!Пригадайте як ви голосували за дебільного Януковича у 2010 році, бо вам здавалося, що Ющенко не зробив вас багатими. Чим це закінчилося – Майдан, війна, анексія, десятки тисяч вбитих і покалічених. Стало краще?читати
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