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Понад 36 тисяч ноутбуків передали вчителям у 18 областях – МОН

У рамках проєкту «Ноутбук кожному вчителю» у 18 областей України доставлено 36 635 ноутбуків, повідомило Міністерство освіти і науки.

«Поставки в регіони відбуваються швидко та стабільно. Цього тижня вперше отримали ноутбуки вчителі з Донецької, Тернопільської, Рівненської, Херсонської та Одеської областей», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ноутбуки оснащені всім необхідним для дистанційної роботи вчителя – камерою, потужним процесором та можливістю під’єднання до інтернету.

Усього до кінця року за державною субвенцією мають закупити 60 тисяч ноутбуків для вчителів із 24 областей та міста Києва. З держбюджету на це виділили 980 млн грн. Середня вартість одного ноутбука за субвенцією – 17 900 грн.

 

дата публікації: 10-12-2021



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