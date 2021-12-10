Turkey Faces Tough Balancing Act in Russia-Ukraine Crisis

Turkish President Recep Tayyip Erdogan has until now been able to maintain good relations with his Ukrainian and Russian counterparts, but now analysts warn that escalating tensions between Russia and Ukraine could mark the end of that balancing act. Dorian Jones reports from Istanbul.
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Заява Коломойського про «війну українців з українцями» адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, через зраду Коломойськогорозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
Заява Коломойського про війну українців з українцями адресована передовсім Росії та свідчить про зростання ризиків для України, через зраду Коломойського. Це означає, що Коломойський всіляко сигналізує Росії, що він – на боці Росії. Щоб Кремль сприймав його не як ворога, а навпаки – як свого корисного поплічника.читати
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