Home  /  Усі новини  /  Зеленський «не виключає референдуму» щодо Донбасу

Зеленський «не виключає референдуму» щодо Донбасу

«Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому щодо припинення війни»

дата публікації: 11-12-2021



автор:


коментарі:

Domain Names, Domains, Hosting
your ads here
iPage
your ads here

новини поштою

введіть свою email адресу щоб підписатися і першими отримувати свіжі новини

Join 686 other subscribers

@Мережа Правди

Головне

Зе у відставку!
Підтримай петицію за відставку Президента України Володимира Зеленського
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Володимире Олександровичу, ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів. А перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію. Тому ми, народ України, вимагаємо Вашої негайної відставки з посади Президента України!

читати

Про видання

"Правда України" створена українцями і присвячена Україні та всім проблемам, які на жаль, зараз є в Україні. Кожен може опублікувати тут свої думки, статті, вірші, прозу, пісні, фото, відео.

Підтримайте нас, будь ласка: