Biden Seeks to Reassure Ukraine Amid Fears of a Russian Invasion

President Joe Biden is seeking to reassure Ukraine that his strategy to prevent a Russian military invasion will work, amid continued tensions over a massive Russian troop buildup along their common border. VOA’s Senior Diplomatic Correspondent Cindy Saine reports.
Camera: Nike Ching
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Зараз в Україні відсутній суд: верховний суд подарував 21 мільйон шахраю коломойському, бо він друг зеленськогорозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Верховний Суд відхилив касаційну скаргу НБУ, який намагався продати заставу за кредитом рефінансування, виданому «Приватбанку» ще за часів Коломойського. Суд фактично вирішив, що і в майбутньому за борги олігарха має відповідати вже державний «Приватбанк», тобто прості українці!!!читати
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