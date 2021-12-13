У Литві через підсанкційний експорт із Білорусі подали у відставку два міністри

Причиною, через яку міністри заявили про відставку, став авансовий платіж, який компанія «Білоруськалій» перерахувала «Литовській залізниці» за перевезення добрив у грудні та частково у січні, тобто вже після початку дії американських санкцій
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Верховна Рада України в четвер планує розглянути виділення грошей для себерозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Верховна Рада України в четвер планує розглянути законопроект про Конституційний суд, питання децентралізації і кошторис парламенту, заявляє голова Верховної Ради …читати
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