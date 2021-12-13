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У Литві через підсанкційний експорт із Білорусі подали у відставку два міністри

Причиною, через яку міністри заявили про відставку, став авансовий платіж, який компанія «Білоруськалій» перерахувала «Литовській залізниці» за перевезення добрив у грудні та частково у січні, тобто вже після початку дії американських санкцій

дата публікації: 13-12-2021



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