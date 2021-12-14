США та ЄС засудили вироки журналістові Лосику та опозиціонерам у Білорусі

У мережі опублікували фотографії, на яких видно, як путінські пропагандони безперешкодно ведуть репортажі з української столиці. Українці звернулися до правоохоронних органів з проханням адекватно відреагувати на дану інформацію. Потрібно відловлювати!, у клітку, а потім обмінювати на українських полонених! – пишуть деякі з них.

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