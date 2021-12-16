США ввели нові санкції проти Китаю через жорстоке поводження з уйгурами

США оголосив про санкції щодо кількох китайських біотехнологічних і наглядових компаній, а Сенат схвалив закон, який забороняє імпорт деяких товарів з китайського західного регіону Сіньцзян у зв’язку з порушеннями прав людини щодо уйгурів, основної корінної етнічної групи у Сіньцзяні.

Міністерство торгівлі США та казначейство 16 грудня оголосили про синхронні обмежувальні заходи проти китайських організацій.

Міністерство торгівлі наклало санкції на Академію військово-медичних наук та її 11 дослідницьких інститутів, які зосереджені на використанні біотехнології для підтримки китайських військових.

Казначейство додало також вісім китайських технологічних компаній, зокрема виробника дронів DJI Technology Co Ltd, у «чорний список».

Китай жорство критикується міжнародною спільнотою за затримання понад одного мільйона уйгурів та представників інших корінних, переважно мусульманських, тюркомовних етнічних груп Сіньцзяну, в рамках так званої політики політичного перевиховання в таборах у Сіньцзяні. Китай наполягає на тому, що такі табори є центрами професійної освіти, покликаними допомогти людям уникнути тероризму.

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В адміністрації США на умовах анонімності заявили, що, за даними американської розвідки, Китай створив високотехнологічну систему спостереження в Сіньцзяні з використанням біометричного розпізнавання осіб та збору зразків ДНК у всіх жителів регіону віком від 12 до 65 років у рамках зусиль з придушення уйгурів.

Тим часом, 16 грудня Сенат остаточно схвалив законопроєкт, який забороняє весь імпорт із китайського регіону Сіньцзян, якщо тільки підприємства не доведуть, що товари були зроблені без примусової праці. Законопроєкт має підписати президент Джо Байден.

Білий дім оголосив минулого тижня про дипломатичний бойкот майбутніх зимових Олімпійських ігор у Пекіні, пославшись на «кричущі порушення прав людини та звірства Китаю в Сіньцзяні».

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