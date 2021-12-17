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У Криму звільнили координатора «Кримської солідарності», утримуваного в ізоляторі понад 20 діб

В окупованому Сімферополі ввечері 17 грудня звільнили громадського захисника та координатора «Кримської солідарності» Мустафу Сейдалієва, який відбув адміністративний арешт за допис у соцмережі, датований 2012 роком. Про це проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» повідомили активісти «Кримської солідарності».

Перші 14 діб Сейдалієв перебував в ізоляторі Євпаторії, ще 10 – в ІТТ Сімферополя.

17 грудня підконтрольний Росії Верховний суд Криму визнав «законним» адмінарешт Сейдалієва за допис кількарічної давності.

Раніше рішеннями підконтрольного Росії Кіровського районного суду Криму Сейдалієва визнали винним у скоєнні адміністративних правопорушень за статтею про «виробництво та розповсюдження екстремістських матеріалів», йому призначили покарання у вигляді адмінарешту на 10 діб за кожним протоколом.

Сейдалієва звинуватили у тому, що у 2012 році у соцмережі «ВКонтакте» він розмістив відеозапис, який є в російському списку екстремістських матеріалів.

Координатора «Кримської солідарності» не випустили на волю після закінчення першого терміну адміністративного арешту 7 грудня і відправили в ізолятор ще на 10 діб.

дата публікації: 17-12-2021



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