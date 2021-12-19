Делегація Конгресу США відвідала Київ для обговорення агресії Росії

Кроу разом з колегами наголосили на двопартійній підтримці суверенітету і територіальної цілісності України та її євроатлантичної траєкторії
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Інфографіка зарплат міністрів за грудень, у кого яка вийшла після підвищеннярозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Лідером за найвищою зарплатою став міністр закордонних справ Вадим Пристайко, який отримав 234 тисячі гривень. Міністру юстиції Денису Малюсьці видали 226 тисяч гривень, а міністр соцполітики Юлія Соколовська отримала 217 тис. грнчитати
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