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«Тут немає ніякого релігійного підтексту»: Епіфаній закликав вакцинуватися проти коронавірусу

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба «зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів»

дата публікації: 19-12-2021



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