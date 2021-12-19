«Тут немає ніякого релігійного підтексту»: Епіфаній закликав вакцинуватися проти коронавірусу

За словами предстоятеля ПЦУ, в Україні другий рік триває боротьба «зі ще одним невидимим, але реальним фронтом небезпечної коронавірусної хвороби, яка забирає дуже багато людських життів»
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Зрадник арахамія сердиться на своїх однопартійців-зрадниківрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Перед президентськими виборами 2019 року нікчема арахамія зрадив Порошенка, перевзувся в повітрі і перебіг до зеленого карлика. Завдяки цьому отримав депутатський мандат і посаду керівника фракціїчитати
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