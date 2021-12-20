Очікуємо, що це буде досить високе покарання – адвокат родичів жертв MH17 (відео)

У понеділок 20 грудня у Міжнародному суді в Гаазі відновилися слухання у справі збиття Боїнгу MH17, у результаті якого загинули всі 298 пасажирів та члени екіпажу. У причетності до збиття рейсу звинувачують трьох росіян та українця.
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Адвокати диктатора віктора януковича просять через суд заслухати його свідченнярозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Адвокати екс-президента Віктора Януковича просять через суд заслухати свідчення їхнього підзахисного. Про це йдеться у повідомленні адвокатської компанії, що забезпечує …читати
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