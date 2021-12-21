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Коронавірус: шість областей переходять у «жовту» зону – МОЗ

Таке рішення ухвалила держкомісія з питань ТЕБ і НС щодо Житомирської, Київської, Миколаївської, Сумської, Черкаської та Чернігівської областей

дата публікації: 21-12-2021



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