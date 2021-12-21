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МОЗ: перший в Україні пацієнт з «омікроном» був вакцинований, його ПЛР-тест – негативний

Пацієнт, у якого першого в Україні виявили штам коронавірусу «омікрон», був вакцинований і отримав негативний ПЛР-тест про одужання, повідомив заступник міністра охорони здоров’я, гголовний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

«Щодо випадку «омікрону», виявленого в Україні, завдяки тому, що пацієнт був повністю вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі у нього вже негативний ПЛР-тест», – повідомив Кузін.

18 грудня міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні зафіксовано перший випадок інфікування штамом «омікрон». Інфікований чоловік повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Європейський центр із профілактики та контролю захворювань (ECDC) заявив, що до січня або лютого штам «омікрон» стане домінантним варіантом у Європі.

Штам коронавірусу «омікрон» вперше виявили на початку листопада на півдні Африки.

дата публікації: 21-12-2021



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