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Шольц заявив Путіну про необхідність термінової деескалації між Києвом і Москвою

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах, у тому числі в Україні

дата публікації: 21-12-2021



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розділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини

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