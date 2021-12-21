Шольц заявив Путіну про необхідність термінової деескалації між Києвом і Москвою

Минулого тижня Росія оприлюднила нові вимоги до країн Заходу, які в разі реалізації нададуть Москві фактичну сферу впливу в сусідніх країнах, у тому числі в Україні
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Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради Укрзалізниці складає 588 тисяч гривеньрозділ: Важливі новини, Суспільство і влада, Усі новини
Кабінет міністрів призначив колишнього народного депутата Сергія Лещенка членом наглядової ради акціонерного товариства «Українська залізниця». Середньомісячна заробітна плата члена наглядової ради «УЗ» складає 588 тисяч гривеньчитати
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