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Зеленський привітав християн західного обряду з Різдвом

У понад 140 країнах це державне свято, під час якого більшість населення не працює, як і в Україні

дата публікації: 25-12-2021



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@Мережа Правди

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Путін+Коломойський
Американці сьогодні практично гарантують Коломойському повне кримінальне переслідування і конфіскацію активів, тому він зацікавлений у зближенні з путіним
розділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини

Справа підкріплена фактажем, там повно доказів, як Коломойський крав гроші Приватбанку і є ще друга справа, яка розслідується ФБР. Це справа про відмивання грошей. У тому числі відмивання грошей на користь Януковича. А там близько 35 мільярдів доларів, які відмиті Приватом через його кіпрську філію.

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