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Sting in the Tail: Europe Looks Back on Year of COVID Struggles

As 2021 nears its end, hopes that the coronavirus pandemic might be ending are rapidly fading – as the new omicron variant sweeps across the world. Henry Ridgwell looks back on a tumultuous year in Europe as populations and policymakers struggled to return to normality. Producer: Barry Unger

дата публікації: 26-12-2021



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