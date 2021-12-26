Sting in the Tail: Europe Looks Back on Year of COVID Struggles

As 2021 nears its end, hopes that the coronavirus pandemic might be ending are rapidly fading – as the new omicron variant sweeps across the world. Henry Ridgwell looks back on a tumultuous year in Europe as populations and policymakers struggled to return to normality. Producer: Barry Unger
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“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16розділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
“Укроборонпром” буде виробляти американську автоматичну гвинтівку М-16. Про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник генерального директора по авіабудуванню і виробництва …читати
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