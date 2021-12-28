Новий АН 178 – перший український літак без російських деталей? (відео)

У вівторок 28 грудня 2021 року Державне підприємство «Антонов» презентувало літак АН-178-100P, який призначений для льотних сертифікаційних випробувань. Разом з ним показали фюзеляж двох літаків, які будують для потреб Збройних сил України.
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Законопроекти, які ініціює міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та народний депутат України Олександр Ткаченко щодо регуляції діяльності ЗМІ, можуть стати інструментами згортання свободи слова в Україні. Про це заявив голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко.читати
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