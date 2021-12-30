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Денісова назвала «катуванням» повернення Саакашвілі до в’язниці

За словами уповноваженої з прав людини, стан здоров’я політика «критичний і викликає занепокоєння»

дата публікації: 30-12-2021



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