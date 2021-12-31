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Білий дім схвалив подовження діяльності МКС до 2030-го – NASA

За словами очільника NASA, адміністрація Байдена хоче забезпечити «продовження новаторських досліджень в цій унікальній орбітальній лабораторії»

дата публікації: 31-12-2021



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