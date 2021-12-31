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Міграційна криза: Литва встановила вже 150 кілометрів колючого дроту на кордоні з Білоруссю

Також збудовано збудовано понад 10 кілометрів «стаціонарних загороджувачів, які неможливо розрізати», повідомив голова Комітету нацбезпеки й оборони

дата публікації: 31-12-2021



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