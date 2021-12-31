Новий 2022 рік у поїздах зустрінуть близько 10 тисяч пасажирів

Залізничники фіксують 20% збільшення продажів квитків у порівнянні з сезоном 2020/2021 на пікові дати зимових перевезень: 29, 30 грудня 2021 року та 2, 8, 9 січня 2022 року
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243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 рокурозділ: Важливі новини, Україна і українці, Усі новини
243 випадки порушень свободи слова зафіксували медіа-експерти в Україні протягом 2019 року. З них 172 випадки стосувалися фізичної агресії проти журналістів. Для порівняння: у 2018 році було зафіксовано менше порушень свободи слова – 235 випадківчитати
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