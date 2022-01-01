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Китай до Нового року опублікував нові фото Марса

Китай із нагоди Нового року опублікував нові фото Марса, зроблені зондом «Тяньвень-1», що працює на планеті з лютого минулого року разом із марсоходом «Чжужун».

Передача фотографій зайняла приблизно 20 хвилин. Серед зображень – загальний вигляд Марса, сам марсохід та північна полярна шапка планети. Крім того, на кадри потрапили кратер імені радянського конструктора Сергія Корольова та дюнне поле Олімпія.

У травні 2021 року національне космічне управління Китаю повідомило про першу в історії країни успішну посадку космічного апарату на іншу планету.

Зонд «Тяньвень-1» та марсохід «Чжужун» за час своєї роботи зібрали 560 гігабайтів інформації про Марса.

Китай став третьою країною у світі, яка зуміла досягти поверхні іншої планети. В 1970 році м’яка посадка вперше вдалася Радянському Союзу з апаратом «Венера-7». Перша успішна посадка США на Марс була 1976 року з апаратом «Вікінг-1». Крім того, на Марсі працює американський апарат «Персеверанс», який висадився на планету у лютому 2021 року.

дата публікації: 01-01-2022



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