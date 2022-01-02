В США відзначать 100-річчя першого виконання «Щедрика» в Нью-Йорку – Маркарова

«Хор, який виконував у США «Щедрик», поїхав саме з місією культурної дипломатії – через пісні доносити інформацію про молоду українську державу, яка здобула свою незалежність у 1918 році»
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В.о. міністра енергетики ольга буславець працює на бандюка ахметоварозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
усе це марення спрямоване на збільшення споживання електроенергії, яке продукує бандюк ахметов, спалюючи мазут і забруднюючи атмосферу. Також це дало можливість дтек підняти ціну на свою електроенергію на 40%!!!читати
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