Російська авіація атакувала цивільні обʼєкти в Сирії, є жертви – Reuters

Одні користувачі обурюються тим, як можна поїхати на відпочинок в момент, коли Кремль схвалює рішення про видачу російських паспортів для жителів так званих “ДНР” і “ЛНР”, інші – навпаки, не бачать в цьому нічого жахливого, адже Зеленський досі не вступив на посаду президента і “все одно нічого не може зробити”.

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