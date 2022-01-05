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Казахстан: Токаєв оголосив, що обійме посаду Назарбаєва у Раді безпеки країни

Перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв пішов із посади голови Ради безпеки Казахстану

дата публікації: 05-01-2022



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розділ: Бізнес, Важливі новини, Усі новини

В інтерв’ю програмі журналістських розслідувань, оприлюдненому в четвер, на питання журналістів, чи має А.Портнов якийсь стосунок до команди В.Зеленського, бізнесмен Коломойський відповів: “Ні, ніякого …. Як чорт від ладану”. Разом з тим бізнесмен зазначив, що сам він уже 20 років перебуває в добрих стосунках з А.Портновим, і додав, що остання зустріч з екс-заступником АП у нього відбулася за день до запису інтерв’ю.

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