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Українців закликали утриматися від поїздок до Казахстану через  надзвичайний стан

Тисячі протестувальників провели минулу ніч на головних площах своїх міст. Інтернет не працює або працює дуже повільно у багатьох частинах країни

дата публікації: 05-01-2022



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