Bulgarians Drive to Neighboring Turkey to Shop Amid Lira Crisis

The Turkish lira had a very bad year in 2021 and lost a significant amount of its value against the U.S. dollar. That’s led to a cross-border shopping spree from neighboring Bulgaria. VOA’s Umut Colak filed this report from Edirne, Turkey, narrated by Ezel Sahinkaya.
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Юрій Луценко став ще одним адвокатом Коломойського і тепер його запросять в Зе-командурозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
ГПУ готова висунути звинувачення Коломойському та Боголюбову лише після завершення апеляції у Високому суді Лондона, який наклав на активи олігархів всесвітній арешт. Адже після цього ГПУ почне процес розривання кредитних договорів між Коломойським та ПриватБанкомчитати
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