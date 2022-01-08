Назарбаєв не виїжджав із Казахстану – речник

Назарбаєв, за словами його речника, закликає всіх згуртуватися навколо президента Казахстану «для подолання поточних викликів та забезпечення цілісності нашої країни»
…
До відома прибічників ЗК-команди: убивця Лозінський купив зняття судимості і йде в депутатирозділ: Важливі новини, Корупція, Усі новини
Дніпровський районний суд міста Києва достроково зняв судимість з колишнього депутата Верховної Ради Віктора Лозінського, який був засуджений за вбивство жителя Кіровоградської області Валерія Олійника. За інформацією з достовірних джерел, Лозінський готується стати депутатом Верховної Ради України!!!!!читати
коментарі: