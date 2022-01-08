Токаєв: Казахстан скликає саміт ОДКБ

«Нікол Пашинян повідомив, що вірменська сторона як чинний голова ОДКБ опікуватиметься організацією цього заходу», – інформує сайт президента Росії
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На Донбасі гинуть Герої України, а до влади рвуться зе-москалі і зе-похвостичі грабіжниківрозділ: Важливі новини, Війна, Усі новини
«Командування та особовий склад військової частини висловлює глибокі співчуття рідним і близьким, слова підтримки брату полеглого – колишньому військовослужбовцю бригади, Герою України Валерію Чибінєєву з приводу невимовної втрати», – вказують у 79-й бригаді.читати
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